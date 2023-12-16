Капітан новачка АПЛ знепритомнів під час матчу проти команди Забарного – поєдинок не дограли (відео)

Матч 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) між "Борнмутом" українця Іллі Забарного та "Лутоном" було призупинено через моторошний випадок з капітаном гостей Томом Лок'єром.

На 59-й хвилині гри 29-річний валлійський захисник раптово впав на газон поблизу центрального кола і знепритомнів. На поле одразу ж вибігли лікарі, щоб надати йому невідкладну допомогу.

BREAKING: Luton Town vs Bournemouth soccer match at Vitality Stadium in England suspended after Welsh player Tom Lockyer collapsed on the pitch. pic.twitter.com/mKkyXAzMrD — The General (@GeneralMCNews) December 16, 2023

Арбітр призупинив матч, а футболісти обох команд залишили поле. Пізніше було ухвалено рішення, що поєдинок дограють іншого дня. На момент призупинення рахунок на табло був нічийний – 1:1.

Як повідомив коментатор телеканалу Sky Sports Гаррі Тапхаус, посилаючись на лікаря "Борнмута", зараз Лок'єр уже прийшов до тями та реагує на інших людей.

Варто зазначити, що це вже не перший подібний епізод у кар'єрі валлійця. Уперше він знепритомнів на полі минулого сезону у фіналі плейоф за вихід АПЛ. Тоді його замінили під час поєдинку.

Після того інциденту Лок'єру зробили операцію на серці, діагностувавши фібриляцію передсердь – стан, який може спричинити нерегулярну чи аномально швидку частоту серцевих скорочень. Після додаткового обстеження лікарі дозволили Тому продовжити кар'єру і запевнили, що подібного не повинно трапитися в майбутньому.

Додамо, що Забарний вийшов у стартовому складі "Борнмута" на матч проти "Лутона" та перебував на полі, коли Лок'єр знепритомнів.

Після 16-ти турів команда Забарного з 19 очками посідає 14-те місце в АПЛ. "Лутон", який проводить свій дебютний сезон в еліті англійського футболу, з 9 балами йде в зоні вильоту на 18-й позиції.

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