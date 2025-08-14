Капітан ПСЖ віддав Забарному свою медаль після перемоги в Суперкубку УЄФА (відео)

Ілля Забарний разом із ПСЖ святкував перемогу в Суперкубку УЄФА / © Associated Press

Капітан ПСЖ Маркіньйос після перемоги в Суперкубку УЄФА-2025 віддав свою медаль новачку команди Іллі Забарному.

22-річний український захисник, про перехід якого до французького клубу, було оголошено за день до матчу за Суперкубок УЄФА проти "Тоттенгема", не потрапив до заявки на гру.

Незважаючи на це, після завершення поєдинку Забарний вийшов на поле стадіону "Фріулі" в італійському місті Удіне, аби відсвяткувати перемогу разом зі своїми новими одноклубниками.

Оскільки Ілля не був заявлений на матч, то й не міг бути нагородженим. Однак під час святкування Маркіньйос повісив українцю на шию свою медаль переможця.

Очікується, що в подальшому 31-річний бразилець конкуруватиме із Забарним за місце в основі парижан.

Також Ілля скористався можливістю потримати в руках завойований його командою трофей.

ПСЖ з неймовірним камбеком здолав "Тоттенгем" у матчі за Суперкубок УЄФА. Підопічні Луїса Енріке поступалися в рахунку 0:2, але потім забили на 85-й і 90+4-й хвилинах та перевели гру до серії пенальті, де виявилися точнішими за лондонський клуб.

ПСЖ уперше в історії виграв Суперкубок УЄФА. Паризький клуб удруге змагався за цей трофей. Перша спроба закінчилась невдало – 1996 року, коли Суперкубок УЄФА розігрувався з двох матчів, парижани двічі поступились "Ювентусу" (1:6, 1:3).

"Тоттенгем" уперше у своїй історії взяв участь у поєдинку за Суперкубок УЄФА.

Нагадаємо, ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Цього року в фіналі паризький гранд розчавив міланський "Інтер" (5:0), уперше в історії вигравши найпрестижніший клубний євротурнір.

"Тоттенгем" є чинним переможцем Ліги Європи. У фіналі лондонський клуб здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0), вигравши перший єврокубковий трофей за 41 рік.