Капітан російської армії отримав посаду у Міжнародній федерації бобслею і скелетону - низка чиновників оголосили про відставку

Представники Латвії та Великої Британії влаштували протест проти присутності Росії в комітетах Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF), відмовившись від своїх посад.

До Параспортивного комітету Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) обрали росіянина Сергія Пархоменка. Це викликало обурення низки чиновників з Латвії та Великої Британії.

Про це повідомляє Inside the Games.

Зазначається, що через появу у комітеті росіянина у відставку пішли латвійці Крістапс Котанс, Зінтіс Екманіс та британці Єн Річардсон і Марк Гейвуд.

"Увесь цивілізований світ засуджує звірства агресора в Україні та активно долучається до боротьби з цією деградацією людських цінностей. Бути в одному комітеті з капітаном російської армії, що представляє державу-агресорку неможливо", – заявив Екманіс.

Нагадаємо, що у липні російським спортсменам було продовжено відсторонення від виступів на міжнародних турнірах, що відбуваються під егідою Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF).

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