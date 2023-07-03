Капітан української "молодіжки" – про вихід до півфіналу Євро та історичну путівку на Олімпіаду

Капітан молодіжної збірної України (U-21) Артем Бондаренко прокоментував перемогу над командою Франції у чвертьфіналі Євро-2023.

Українська "молодіжка" обіграла французів з рахунком 1:3 та вийшла до півфіналу чемпіонату Європи. Третій гол у ворота "Ле Бле" після передачі Олександра Назаренка забив саме Бондаренко.

Разом з тим наша футбольна збірна вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри. "Синьо-жовті" зіграють у футбольному турнірі на літній Олімпіаді-2024, яка відбудеться в Парижі.

"Руслан Петрович (Ротань – прим.) хотів нам донести, що Франція – не такий страшний вовк, як його малюють. Але у футболі важлива не команда зірок, а команда-зірка. Сподіваюся, у нас вийшло. Не маю ані слів, ані емоцій. Є відчуття неймовірного щастя та гордості за команду, країну, хлопців. Билися як команда. Може, не все виходило, але це футбол. Перетерпіли, і все супер.

Так, для України це вагоме (досягнення – прим.), ми вперше потрапили на Олімпіаду. Щасливі від того, що вийшло кваліфікуватися, але це не наша межа", – сказав Бондаренко в коментарі Суспільне Спорт.

У півфіналі Євро-2023 збірна України зустрінеться з Іспанією, яка у чвертьфінальному поєдинку за підсумками екстратаймів обіграла Швейцарію (2:1). Матч Іспанія – Україна відбудеться в середу, 5 липня, початок гри – о 22:00 за київським часом.

Додамо, що наша команда вже грала з іспанцями в останньому турі групового раунду Євро-2023. Тоді українська збірна на останніх хвилинах втратила перемогу над Іспанією (2:2).

В іншому півфіналі зіграють команди Ізраїлю та Англії. Цей матч також відбудеться 5 липня, але о 19:00 за київським часом.

Фінал Євро-2023 заплановано на суботу, 8 липня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

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