Капітан збірної Польщі придбав машину швидкої допомоги для перевезення важкохворих українських дітей (фото)

Глік не залишився осторонь війни, яка триває на території України.

Захисник збірної Польщі Каміль Глік долучився до допомоги Україні, на яку напали російські окупаційні війська.

Про це повідомив польський журналіст Мацей Іванскі.

Футболіст придбав машину швидкої допомоги для перевезення тяжкохворих дітей з України до Польщі.

По завершенню війни автомобіль буде передано лікарні. Як повідомив журналіст, Глік допомагає українцям різними способами, але особливо не афішує.

Наразі 34-річний футболіст виступає за італійський "Беневенто".

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