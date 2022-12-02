Капітан збірної України достроково завершив перший етап Кубка світу з біатлону: причина

Також під питанням участь Підручного на другому етапі в Гогфільцені.

Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний пропустить решту гонок першого етапу Кубка світу-2022/23 у фінському Контіолагті.

Про це повідомив головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра в ексклюзивному коментарі Суспільне Спорт.

"Щодо Підручного не маю хорошої інформації. Його коліно не витримало вчорашнє навантаження, і далі на цьому етапі Кубка світу не можу на нього розраховувати. 100% знаю, що він пропускатиме наступні старти тут, у Контіолагті", – сказав Санітра.

Напередодні Підручний взяв участь в естафетній гонці, яку українська збірна завершила в топ-10. Капітан "синьо-жовтих" передав естафету 13-м, причому на останньому колі ногами програв 38 секунд.

За словами тренера чоловічої збірної, не виключено, що Підручний також змушений буде пропустити другий етап Кубка світу, який відбудеться 8 – 11 грудня в австрійському Гогфільцені.

"Зараз шукатимемо можливість зробити обстеження в Австрії та ухвалити далі рішення. На мою думку, там проблема така, яка не дозволить йому стартувати й у Гогфільцені. Ще зачекаємо на результати обстеження, але наразі нам потрібне розуміння, що там із коліном", – розповів Санітра.

Нагадаємо, програма етапу в Контіолагті продовжиться в суботу, 3 грудня, спринтерськими гонками у чоловіків (початок об 11:45 за київським часом) і жінок (14:45).

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