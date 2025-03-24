Капітан збірної України прокоментував фіаско від Бельгії у вирішальному матчі за еліту Ліги націй

Капітан збірної України з футболу Микола Матвієнко прокоментував поразку від Бельгії (0:3) в матчі-відповіді плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

"Відчуваю спустошення. Не той результат, не та гра, яку ми хотіли. Все пішло не так, як планували. Коли відчули, що щось іде не за планом? Важко назвати конкретний момент. Чого не вистачало? Не хочеться зараз після гри шукати винного. Подивимося відео, розберемо. Погана гра.

Мені здається, що краще було б, якби ми пропустили раніше і швидше увімкнулися в гру. А коли пропустили так пізно, вже намагалися втримати результат, але пропустили ще. Це футбол, що тут вдієш?

Звичайно, хотілося (піднятися до дивізіону А – прим.). Ніхто не хоче виходити на гру та програвати. Наступного сезону Ліги націй так само битимемося, щоб перейти до дивізіону A.

Як я сказав, не будемо шукати крайнього, сьогодні всім було дуже важко. Не та гра, яку ми хотіли бачити", – сказав Матвієнко в ефірі MEGOGO.

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Збірна України розгромно програла Бельгії (0:3) в матчі-відповіді й за сумою двох поєдинків (3:4) програла боротьбу за місце в елітному дивізіоні Ліги націй.

Команда Сергія Реброва проведе наступний розіграш Ліги націй у другому за престижністю Дивізіоні В. Збірна Бельгії залишилася у Дивізіоні А.

Раніше повідомлялося, що Франція та Хорватія визначили півфіналіста Ліги націй та останнього суперника збірної України у відборі на чемпіонат світу-2026.

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