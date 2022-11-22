Капітан збірної України виступить на першому етапі Кубка світу з біатлону

Головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра визначився зі складом команди на перший етап Кубка світу з біатлону, що відбудеться у фінському Контіолахті.

Про це пише Суспільне Спорт.

До складу чоловічої збірної України з біатлону на перший етап Кубка світу в Контіолахті потрапив Дмитро Підручний, який напередодні програв вибори президента Федерації біатлону України.

Склад збірної України: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима, Тарас Лесюк та Денис Насико.

Перший етап Кубка світу відбудеться з 29 листопада до 4 грудня. У Контіолахті чоловіки проведуть чотири гонки – індивідуальну (29 листопада), естафету (1 грудня), спринт (3 грудня) та переслідування (4 грудня).

Нагадаємо, що перший етап Кубка IBU з біатлону, який мав відбутися від 24 до 27 листопада у норвезькому Шушені, було скасовано. Через це старт сезону Кубка світу та Кубка IBU відбудеться в один день.

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