Капітан збірної України з баскетболу вийшов на паркет у футболці з культовою цитатою про російський корабель

Гідний жест проти загарбників.

Капітан збірної України з баскетболу Артем Пустовий вирішив підтримати нашу країну після вторгення Росії, яке відбулося вранці 24 лютого.

29-річний спортсмен, який представляє іспанську "Гран-Канарію", вийшов на розминку перед грою внутрішньої першості проти "Сарагоси" в футболці з культовою фразою: русский военный корабль, иди нах**.

Зазначимо, сама зустріч завершилася з рахунком 86:76 на користь команди Пустового. У ній українець набрав вісім очок, зробив чотири підбирання та один блок-шот.

Нагадаємо, що прикордонники острова Зміїний, під час нападу на пропозицію російського корабля здатись, відповіли: "Російський коребель, йди нах...". Зазначалось, що хлопців після цього обстріляли і з ними зник зв'язок. Тоді на острові перебувало 13 прикордонників, їх вважали загиблими і присвоїли посмертно звання Героїв України. Пізніше російни оприлюднили відео, що нібито хлопців захопили в полон. Тож з'явилась надія, що наші прикордонники живі. Цю інформацію намагаються перевірити.