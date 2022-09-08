Капітан збірної України з волейболу - про російських спортсменів: можуть грати у якийсь свій чемпіонат водоканалу, і на цьому закінчувати

Зазначимо, що наразі триває Чемпіонат світу з волейболу, який відбувається в Словенії та Польщі. Утім, раніше господаркою змагань була саме РФ.

Окрім того, що в країни-агресорки відібрали право на проведення світової першості, їхню команду також позбавили можливості брати участь у цих змаганнях. Натомість, замість них була запрошена саме українська команда.

Плотницький у коментарі для сайту "24 каналу" розповів про перенесення змагань та відсторонення національної команди з ворожої країни.

"У Польщі була більша підтримка серед місцевих. Коли ми виходили в екіпіруванні національної команди, то ми часто чули "Слава Україні", "Героям слава". Вони певно вже вивчили наші гасла. Дуже багато людей підтримує нас, і це, звісно, надає сил і розуміння того, що ми не одні, і перемога буде за нами.

Це супер правильно (про відсторонення росіян, прим.). Я б ще зрозумів, коли б вони засуджували цю війну, були проти неї. Але всі вони мовчать. Наприклад, якби ми проходили на ЧС і він би відбувся в Росії, як це було б можливим? Міжнародна федерація правильно зробила. Вона трохи довго тягнула, це такий їхній мінус, але потім вони виправилися. Я гадаю, що це на 100% правильне рішення, вони мають це відчувати. Для них має бути покарання, відсторонення – це ніщо, якщо порівнювати, що переживають українці.

Особливо для спортсменів, які можуть транслювати це все у світ. Ми знаємо, що в росії багато відомих атлетів з великою аудиторією. Для них би було корисно транслювати правдиву інформацію, а не те, що показують їм. Вони не хочуть цього робити, тому мають за це платити. Хтось, може, скаже, що це не така вже і велика ціна у порівнянні з тим, що відбувається у нашій країні. Але якщо говорити про спорт, то вони теж до чогось готувалися, тренувалися, а зараз у цьому немає сенсу. Вони можуть грати у якийсь свій чемпіонат водоканалу, і на цьому закінчувати", - наголосив Плотницький.

Додамо, що збірна України з волейболу зуміла вперше в історії пробитися до чвертьфіналу Чемпіонату світу, де поступилася господарям турніру - словенцям. Цьогорічна світова першість для збірної України стала другою в історії. 1998 року "синьо-жовті" посіли 10-те місце, тож результат на ЧС-2022 - найкращий в історії нашої команди.

Нагадаємо, збірна України з волейболу з другого місця вийшла до плейоф ЧС-2022. У стартовому поєдинку турніру підопічні Угіса Крастіньша програла сербам (0:3), а потім розгромили Туніс (3:0) і впевнено обіграли Пуерто-Рико (3:1). В 1/8 фіналу "синьо-жовті" розбили Нідерланди (3:0).