Капітан збірної України з волейболу став найкращим гравцем групового етапу ЧС-2022 за кількома статистичними показниками

Після групового етапу капітан "синьо-жовтих" має у своєму активі найбільшу кількість ейсів - 12. Саме стільки очок на подачі Плотницький заробив за три матчі - проти Сербії, Тунісу та Пуерто-Рико. У середньому - чотири за гру.

За цим показником український волейболіст випередив лідера збірної Нідерландів Німіра Абдель-Азіза (10 ейсів). Топ-3 замкнув серб Александар Атанасевич, у якого 8 ейсів.

Крім того, Плотницький лідирує за підсумками групового раунду за ще одним статистичним показником. Олег очолює рейтинг за зробленими дігами - 20. Діг - захисний прийом, що виконується тильною стороною долоні. Метою його є підняти м'яч до своїх партнерів за командою.

Збірна України з волейболу з другого місця вийшла до плейоф ЧС-2022. У стартовому поєдинку турніру підопічні Угіса Крастіньша програла сербам (0:3), а потім розгромили Туніс (3:0) і впевнено обіграли Пуерто-Рико (3:1).

В 1/8 фіналу світової першості збірна України зіграє з Нідерландами. Матч Україна - Нідерланди відбудеться в понеділок, 5 вересня, у словенській Любляні. Початок поєдинку - о 18:30 за київським часом.

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