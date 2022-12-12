Капітан збірної України з волейболу став переможцем Клубного чемпіонату світу-2022

Капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький виграв Клубний чемпіонат світу-2022 в складі італійської "Перуджі".

У фіналі турніру команда українця перемогла інший італійський клуб – "Трентіно". Матч завершився з рахунком 3:1 за сетами.

Перший сет залишився за "Трентіно", але в трьох наступних взяла гору "Перуджа". Підсумок вирішального протистояння – 20:25, 25:23, 27:25, 25:19.

Плотницький став одним з найкращих гравців фіналу. На його рахунку 15 очок. Українець реалізував 8 атак, подав 4 ейси та ще 3 очки приніс команді завдяки успішним блокам.

Нагадаємо, раніше Плотницький втретє в кар'єрі завоював Суперкубок Італії. Саме 25-річного українця визнали найціннішим гравцем (MVP) турніру.

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