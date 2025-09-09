Капітан збірної України висловився про нічию з Азербайджаном у відборі до ЧС-2026

Микола Матвієнко / © УАФ

Капітан збірної України з футболу Микола Матвієнко прокоментував нічию з Азербайджаном (1:1) у другому матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

"Втратили два очки, що можна ще сказати. Я думаю, що зіграв такий фактор, як зміна тренера (у збірної Азербайджану – прим.) і додаткова якась мотивація. Це перше. Друге – очікувано, що буде важко, тому що програли 0:5 першу гру вони. Знали, що дома вони зроблять все, щоб взяти очки. Вони це і зробили.

Якою була реакція Реброва у роздягальні після матчу? Завжди стримана, тому що по гарячих слідах ніхто не хоче щось говорити. Після цього ми завжди приїжджаємо на інший збір та дуже довго розбираємо ці ігри.

Дуже важко мені по гарячих слідах це все говорити. У нас нічого не змінилося, потрібно виходити на кожну гру та намагатися виграти її, а далі – не дивитися на якісь там турнірні таблиці чи матчі, які грають паралельно. Просто виходити і робити своє завдання", – сказав Матвієнко.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував нічию з Азербайджаном у відборі на ЧС-2026.

Крім українців та азербайджанців, в групі D також виступають збірні Франції та Ісландії. У першому турі команда Сергія Реброва програла французам (0:2), а ісландці розгромили Азербайджан (5:0).

Поєдинок другого туру групи D між збірними Франції та Ісландії відбудеться 9 вересня в Парижі, початок – о 21:45 за київським часом.

Наступний матч у відборі на ЧС-2026 збірна України проведе 10 жовтня на виїзді проти Ісландії. Того ж дня Азербайджан у гостях позмагається з Францією.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.