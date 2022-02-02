Капітан жіночої збірної України з біатлону отримала позитивний тест на COVID-19 у Пекіні перед Олімпіадою-2022

Капітан жіночої збірної України з біатлону отримала позитивний тест на COVID-19 у Пекіні перед Олімпіадою-2022

Вона не візьме участь у кількох перших стартах.

Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Білосюк отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це у Пекіні для Суспільне Спорт повідомив тренер жіночої збірної України Урош Велепець.

Зазначається, що 35-річна спортсменка не не зможе взяти участь в кількох перших стартах на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні. Позитивний тест Білосюк отримала у вівторок, 2 лютого.

"Боялися цього з першого дня. Пішов “ефект доміно”. Сподівалися, що проскочимо і будемо спокійними. Сьогодні перший спортсмен — Олена Білосюк.

Її готували практично цілий рік. Вона жертвувала цілим сезоном, щоб готуватися до Олімпіади. Сьогодні вночі була висока температура, зранку трішки краще, але позитивний тест. Треба зрозуміти, чи зможе повернутися в ритм. Два тижні до естафети, але це питання до лікарів (чи встигне відновитися, прим.).

Тест Олени — це катастрофа. За команду ще нічого, а Олена жертвувала цілий рік. Пропускала гонки. Вона їх хотіла бігти, але ми говорили, щоб готувалася до Олімпіади. Зробила кілька тренувань тут, з оптимізмом йшла, ну і от. Чекаємо, хто буде наступним. Боїмося цього. З тренера пішло на сервісмена, потім на фізіотерапевта. В нас кілька днів масажу немає, бо фізіотерапевт жіночої команди також на карантині, - сказав Велепець.

Додамо, що Білосюк була кандидаткою на виступ у змішаній естафеті, яка відкриватиме програму біатлону на Олімпіаді-2022 (субота, 5 лютого, 11:00). Утім, тепер вона на старт не вийде.

Раніше позитивний тест на коронавірус здав Ігор Ященко, помічник Уроша Велепеца у жіночій команді. Перед цим коронавірус виявили у головного тренера чоловічої команди Юрая Санітри. Він вирушив на самоізоляцію.

Щодо біатлону на ОІ-2022, то спортсмени розіграють медалі у шести дисциплінах. Гонки заплановані на 5-19 лютого в ранковий час для України. Зазначимо, що гонки на Олімпіаді до заліку Кубка світу не увійдуть. Із повним розкладом біатлонних змагань на Олімпіаді ви можете ознайомитися ТУТ.