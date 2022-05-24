Капітанська пов'язка та асист: Шевченко взяв участь у матчі зірок футболу на підтримку України (відео)

У Мілані на легендарній арені "Сан-Сіро" відбувся відбувся матч зірок світового футболу на підтримку України під час війни з російськими окупантами.
Зазначимо, що в поєдинку зустрілися команди Inclusion Icons та United Icons, яку з капітанською пов'язкою вивів колишній гравець та ексголовний тренер збірної України Андрій Шевченко.
Окрім Шеви, участь у цій "теплій" за атмосферою зустрічі взяли також такі відомі футболісти, як: Франческо Тотті, Жуліо Сезар, Бернд Шнайдер, Лілан Тюрам, Андреа Пірло, Філіппо Індзагі та багато інших. Організатором благодійної зустрічі виступив ексфутболіст міланського "Інтера" та каталонської "Барселони" Самюель Ето’О.
Мета матчу - збір коштів для підтримки протидії будь-яким видам дискримінації та для забезпечення потреб українських переселенців, які вимушено залишили свої будинки через війну з РФ.
Щодо самої гри, то вона завершилася з рахунком 4:2 на користь команди Шевченка. Легендарний український футболіст зумів відзначитися результативною передачею на експартнера по "Мілану" Кларенса Зеедорфа, який у цій дуелі оформив дубль. Ну все, як у старі часи. У складі його команди також забивали Алессандро Матрі та Альберто Джилардіно. За команду суперників забитими м'ячами відзначилися Індзагі та Ето'О.
До вашої уваги асист Шевченка на Зеедорфа.
А ось й огляд усього поєдинку.
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