Капітанська пов'язка та асист: Шевченко взяв участь у матчі зірок футболу на підтримку України (відео)

Капітанська пов'язка та асист: Шевченко взяв участь у матчі зірок футболу на підтримку України (відео)

У Мілані на легендарній арені "Сан-Сіро" відбувся відбувся матч зірок світового футболу на підтримку України під час війни з російськими окупантами.

Зазначимо, що в поєдинку зустрілися команди Inclusion Icons та United Icons, яку з капітанською пов'язкою вивів колишній гравець та ексголовний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Окрім Шеви, участь у цій "теплій" за атмосферою зустрічі взяли також такі відомі футболісти, як: Франческо Тотті, Жуліо Сезар, Бернд Шнайдер, Лілан Тюрам, Андреа Пірло, Філіппо Індзагі та багато інших. Організатором благодійної зустрічі виступив ексфутболіст міланського "Інтера" та каталонської "Барселони" Самюель Ето’О.

Мета матчу - збір коштів для підтримки протидії будь-яким видам дискримінації та для забезпечення потреб українських переселенців, які вимушено залишили свої будинки через війну з РФ.

Щодо самої гри, то вона завершилася з рахунком 4:2 на користь команди Шевченка. Легендарний український футболіст зумів відзначитися результативною передачею на експартнера по "Мілану" Кларенса Зеедорфа, який у цій дуелі оформив дубль. Ну все, як у старі часи. У складі його команди також забивали Алессандро Матрі та Альберто Джилардіно. За команду суперників забитими м'ячами відзначилися Індзагі та Ето'О.

До вашої уваги асист Шевченка на Зеедорфа.

Матч зірок світового футболу | United icons - Inclusion icons - 1:1 - Відео голу Зеєдорфа

А ось й огляд усього поєдинку.

Матч зірок світового футболу | United icons - Inclusion icons - 2:4 – Огляд матчу

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