Кар’єра Еріксена під загрозою: футболісту не дозволять грати в Серії А з кардіостимулятором

Майбутнє гравця залишається невизначеним.

Півзахисник "Інтера" Крістіан Еріксен може бути змушений змінити клуб після моторошного інциденту в матчі за збірну Данії на Євро-2020. У грі стартового туру проти фінів Крістіан раптово впав на газон і знепритомнів.

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На щастя, лікарі врятували лідера данської команди. Напередодні Еріксену встановили кардіостимулятор, з ним йому тепер доведеться грати в майбутніх поєдинках. Однак, ймовірно, ця операція буде коштувати Крістіану кар’єри в "Інтері".

В Італії діє спеціальний протокол Організаційного кардіологічного комітету, яким заборонено займатися контактними видами спорту у разі встановленого кардіостимулятора. Це пов’язано з ризиком поломки пристрою під час зіткнення на полі, пише La Gazzetta dello Sport.

Водночас у Еріксена є шанс повернутися до складу "нерадзуррі", якщо імплантований дефібрилятор серця не буде постійним.

Крістіана виписали з лікарні в п'ятницю, 18 червня, він пройде додаткові обстеження в Мілані через чотири-п’ять тижнів.

Раніше ТСН Проспорт писав, що матч Євро-2020 Данія - Бельгія, який відбувся 17 червня, перервали, щоб підтримати Еріксена.

Крістіан Еріксен знепритомнів на полі: що відомо

12 червня півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився.

знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився. На полі з'явилися лікарі, щоб надати гравцеві екстрену допомогу. Вони робили Еріксену дефібриляцію серця, поки партнери закрили постраждалого від камер. Гравця було доправлено до лікарні, де його стан стабілізувався.

Незважаючи на страшний інцидент, УЄФА ухвалив рішення дограти зустріч у той же день. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії перемогла Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи.

дограти зустріч у той же день. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи. Пізніше лікар збірної Данії Мортен Боесен розповів про стан Еріксена , а в Мережі з'явилося відео з футболістом з лікарні.

, а в Мережі з'явилося з лікарні. 15 червня Еріксен вперше вийшов на зв'язок . Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд.

. Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд. 17 червня Данський футбольний союз повідомив, що Еріксену встановлять кардіостимулятор для стабільного серцевого ритму. Він повинен знизити ризики для здоров'я футболіста в майбутньому.

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