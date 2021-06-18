Кар’єра Еріксена під загрозою: футболісту не дозволять грати в Серії А з кардіостимулятором

Майбутнє гравця залишається невизначеним.
Півзахисник "Інтера" Крістіан Еріксен може бути змушений змінити клуб після моторошного інциденту в матчі за збірну Данії на Євро-2020. У грі стартового туру проти фінів Крістіан раптово впав на газон і знепритомнів.
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На щастя, лікарі врятували лідера данської команди. Напередодні Еріксену встановили кардіостимулятор, з ним йому тепер доведеться грати в майбутніх поєдинках. Однак, ймовірно, ця операція буде коштувати Крістіану кар’єри в "Інтері".
В Італії діє спеціальний протокол Організаційного кардіологічного комітету, яким заборонено займатися контактними видами спорту у разі встановленого кардіостимулятора. Це пов’язано з ризиком поломки пристрою під час зіткнення на полі, пише La Gazzetta dello Sport.
Водночас у Еріксена є шанс повернутися до складу "нерадзуррі", якщо імплантований дефібрилятор серця не буде постійним.
Крістіана виписали з лікарні в п'ятницю, 18 червня, він пройде додаткові обстеження в Мілані через чотири-п’ять тижнів.
Раніше ТСН Проспорт писав, що матч Євро-2020 Данія - Бельгія, який відбувся 17 червня, перервали, щоб підтримати Еріксена.
Крістіан Еріксен знепритомнів на полі: що відомо
- 12 червня півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився.
- На полі з'явилися лікарі, щоб надати гравцеві екстрену допомогу. Вони робили Еріксену дефібриляцію серця, поки партнери закрили постраждалого від камер. Гравця було доправлено до лікарні, де його стан стабілізувався.
- Незважаючи на страшний інцидент, УЄФА ухвалив рішення дограти зустріч у той же день. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії перемогла Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи.
- Пізніше лікар збірної Данії Мортен Боесен розповів про стан Еріксена, а в Мережі з'явилося відео з футболістом з лікарні.
- 15 червня Еріксен вперше вийшов на зв'язок. Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд.
- 17 червня Данський футбольний союз повідомив, що Еріксену встановлять кардіостимулятор для стабільного серцевого ритму. Він повинен знизити ризики для здоров'я футболіста в майбутньому.