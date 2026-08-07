Карабах — Динамо: букмекери зробили прогноз на матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій

"Динамо" — "Карабах" / © ФК Динамо Київ

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У четвер, 13 серпня, київське "Динамо" зустрінеться з азербайджанським "Карабахом" у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні імені Тофіка Бахрамова в азербайджанському Баку. Старт гри — о 19:00 за київським часом.

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Перша гра між командами відбулася 6 серпня на "Арені Люблін" у польському Любліні та завершилася мінімальною перемогою "біло-синіх" з рахунком 1:0.

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На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Карабах" — "Динамо".

Прогноз букмекерів на матч Карабах — Динамо

Фаворитом поєдинку-відповіді букмекери вважають "Карабах". На перемогу азербайджанського клубу можна поставити з коефіцієнтом 2,10. Нічия — 3,40. Виграш підопічних Ігоря Костюка — 3,33.

А ось у двоматчевій дуелі аналітики віддають перевагу вже киянам. На вихід "Динамо" до наступної стадії приймаються ставки з коефіцієнтом 1,46. Підсумковий успіх "Карабаха" — 2,60.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф відбору Ліги конференцій, де позмагається з тріумфатором пари "Твенте" (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина), а переможений вилетить з єврокубків.

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Нагадаємо, обидва клуби розпочали єврокубковий сезон з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи: "Динамо" здолало в серії пенальті румунську "Університатю" (0:0, 0:0), а "Карабах" розгромив ісландський "Вестрі" (3:0, 3:0).

У другому відбірковому раунді Ліги Європи кияни двічі програли грецькому ПАОКу (2:3, 0:2), тоді як азербайджанський клуб у серії пенальті поступився болгарському ЦСКА Софія (0:0, 0:0).

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