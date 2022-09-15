Карате-стайл: шедевральний м'яч Голанда визнали найкращим у другому турі Ліги чемпіонів (відео)

УЄФА визнав гол нападника "Манчестер Сіті" Ерлінга Голанда у ворота дортмундської "Боруссії" найкращим за підсумками 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Норвезький бомбардир "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд став одним з героїв поєдинку другого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 проти дортмундської "Боруссії".

На 84-й хвилині зустрічі 22-річний норвежець забив переможний гол, в неймовірному стрибку на дальній стійці замкнувши красиву передачу від Жуана Канселу. Саме цей м'яч уболівальники обрали найкращим у 2-му турі ЛЧ, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У голосуванні за найкращий гол туру Голанд обійшов Артура Гомеша ("Спортинг"), Міслава Оршича ("Динамо" Загреб) та свого одноклубника Джона Стоунза.

Заначимо, що Голанд забив у ворота свого колишнього клубу. Ерлінг виступав за "Боруссію" від 2020 року. За три сезони в німецькій Бундеслізі норвежець зіграв 66 матчів і відзначився 61 голом.

"Манчестер Сіті" переміг "Боруссію" Дортмунд у домашьному матчі з рахунком 2:1 . У іншому матчі групи G "Копенгаген" та "Севілья" не зуміли визначити сильнішого (0:0)

"Боруссію" Дортмунд у домашьному матчі з рахунком . У іншому матчі групи G "Копенгаген" та "Севілья" не зуміли визначити сильнішого (0:0) "Манчестер Сіті" має 6 очок та очолює турнірну таблицю групи. "Боруссія" з 3 очками на другій позиції. "Севілья" та "Копенгаген" мають по одному очку.

Матчі 3-го туру ЛЧ відбудуться 5 жовтня: "Севілья" - "Боруссія", "Манчестер Сіті" - "Копенгаген".

Читайте також:

Залагодив конфлікт: Гвардіола кумедно відреагував на "гірчичник" після матчу Ліги чемпіонів (фото, відео)

Нестримний: Мессі встановив одразу декілька історичних гольових рекордів у Лізі чемпіонів (відео)

Перший після Шевченка: суперталант "Шахтаря" встановив гольове досягнення в Лізі чемпіонів