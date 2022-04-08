Каратист Станіслав Горуна продав свою медаль, щоб допомогти ЗСУ: скільки отримав і хто покупець

Каратист Станіслав Горуна продав свою медаль, щоб допомогти ЗСУ: скільки отримав і хто покупець

Стартова ціна бронзи становила 10 тисяч доларів.

Двадцять з половиною тисяч доларів за олімпійську медаль - 33-річний каратист Станіслав Горуна продав через Інтернет-аукціон свою бронзову нагороду, здобуту торік у Токіо.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.

Гроші спортсмен передасть на потреби українських захисників. Каже, хоч ця медаль для нього найцінніша нагорода за всю спортивну кар’єру, але Україна - дорожча понад усе.

Стартова ціна бронзи становила 10 тисяч доларів, під час аукціону вона зросла більш ніж удвічі. Хто покупець - спортсмен не знає. Відомо лише, що він із Японії.

«20 500 доларів - не знаю, багато це чи мало, але якщо за ці гроші будуть придбані якісь бронежилети, каски або інше захисне спорядження, яке врятує чиєсь життя, або ліки, які допоможуть пораненим, постраждалим від війни, то це вже буде недаремно. Все буде Україна, будуть інші медалі, будуть інші цілі, інші перемоги, Слава Україні!», - заявив спортсмен.

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