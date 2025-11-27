Караваєв у подкасті Дениса Бойка: чорна смуга "Динамо", Україна на ЧС-2026, окупація Криму

Денис Бойко та Олександр Караваєв

У новому випуску YouTube-шоу Дениса Бойка херсонець Олександр Караваєв розповів про виховання в академії "Шахтаря", бажання грати в футбол, свою гру за "Динамо" і національну збірну України.

Денис Бойко анонсував розіграш футболки Олександра Караваєва з підписом в межах спільного збору із фондом "Трибуна Героїв". За донат від 200 гривень на допомогу сім'ям загиблих фанатів на цю банку можна її виграти.

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

Вихованець "Шахтаря", який не зіграв жодного матчу за основну команду: Караваєв про початок своєї професійної кар'єри

Олександр Караваєв розпочав займатися футболом у Херсоні, звідки він родом. В 13 років юного футболіста запросили на перегляд до "Шахтаря", зі списку відібраних на 22 вакантні місця, він був 23-й. Але незабаром керівництво клубу вирішило запропонувати місце, яке звільнилось, відтак Олександр переїхав навчатись до Донецька.

Олександра відібрали грати в складі "Шахтаря-3" у Другій лізі. На початку 2012 року херсонець поїхав на правах оренди до клубу "Севастополь", де був важливим гравцем стартового складу, і спільно виграли Першу лігу в сезоні 2012/13.

"Якщо ти не підходиш команді, то не "вбивати" ж цього гравця. В кожного свій шлях: мені пропонували оренду і я ніколи не відмовлявся, але розумів, що ця оренда має колись закінчитися. І вона закінчиться або плюсом для мене, або мінусом".

Дебют Караєва в Прем'єр-лізі відбувся 21 липня 2013 року в матчі проти "Шахтаря", де футболіст вийшов на заміну. Влітку 2014 року, після окупації Криму, клуб "Севастополь" припинив існування.

Потім Олександр перейшов на правах оренди до луганської "Зорі". Будучи правим атакувальним півзахисником, був одним з основних гравців команди, а з часом став її капітаном.

"На мою суб'єктивну думку, я доріс, аби грати за основну команду “Шахтаря”. Можна уже було не конкурувати з Даріо Срною, який тоді пішов до “Кальярі”, і ця позиція стала вакантною. А я тоді уже три роки грав за “Зорю”, їздив до збірної. Але в той час, коли я їздив на збори, Луческу хотів мене забирати, але казав, що поки Даріо Срна грає, я не буду грати, і краще в оренду. А потім прийшов Паулу Фонсека і сказав, що все укомплектовано".

Перехід до "Динамо"

В середині 2019 року Караваєв перейшов до київського "Динамо", за місяць дебютувавши в матчі проти "Шахтаря".

"В “Динамо” я провів найбільше років в професійній кар'єрі. В “Зорі” відбулось моє становлення, як футболіста, але там я не досягнув своєї цілі в кар'єрі. Я собі ставив за мету, що хочу потрапити в український клуб і виграти трофей".

Футболіст вважає, що неправильно було б відмовляти "Динамо", чекаючи запрошення до основного складу "Шахтаря", якщо на нього там не розраховують. Запрошення до київського клубу було бажаним, адже розуміючи свій рівень в "Зорі", де був найкращим гравцем, хотілось росту та переходу до потужнішого клубу.

"Я завжди тримаю певний рівень. Я розумів, що для того, аби бути та грати в “Динамо”, потрібно мати певний рівень. Для того, щоб потрапити до збірної, потрібно постійно грати в "Динамо", давати результат, тоді, можливо, тебе покличуть туди".

Багаторічна гра Олександра Караваєва за збірну України

Уперше за два роки Олександр Караваєв повернувся до збірної України й зіграв свій 50-й матч у синьо-жовтій футболці. 20 листопада у Швейцарії відбулося жеребкування плейоф кваліфікації чемпіонату світу-2026, за результатами якого українці в півфіналі зіграють з командою Швеції. Якщо наша збірна переможе, то в наступному матчі побореться за перепустку на ЧС-2026 із переможцем гри Польща –Албанія.

2011 року футболіст дебютував в молодіжній збірній України, а до цього Караваєв виступав за юнацькі та юніорські збірні.

9 жовтня 2015 року Олександр Караваєв дебютував за збірну України в матчі кваліфікаційного раунду до ЧЄ-2016. Футболіст був у заявці збірної на Євро-2016, але не грав на полі. 1 червня 2021 року Андрій Шевченко, головний тренер збірної, включив Олександра в офіційну заявку для участі в матчах чемпіонату Європи 2020 року.

"Атмосфера збірної завжди є і буде гарною, бо її створюють гравці, якщо це ще підхоплює тренерський штаб і стаф, і всі разом, то це буде шикарна атмосфера. Емоції тільки позитивні, тим паче, коли повертаєшся через два роки, йде певний період кар'єри і ти заслуговуєш цей виклик до збірної, це дуже приємно".

Олександр ділиться, що відсутність викликів до збірної від тренерського складу, лише мотивували його продовжувати тренуватися та зберігати рівень, аби бути конкурентним з опонентами на своїй позиції.

Що планує Караваєв після завершення кар'єри професійного футболіста

Сьогодні Олександр Караваєв є чинним правим захисником київського "Динамо" та членом національної збірної України.

"Звісно, не хочеться ще про це думати, бо я зосереджуюсь на кар'єрі футболіста, але я думав про те, що буде після. Скоріш за все, це буде в футболі. Скоріш за все, це буде тренерство".

За словами Олександра, 7 років тому він був певен, що після завершення професійної кар'єри гравця, він стане тренером. Проте потім, поглянувши на роботу тренерського штабу з іншого ракурсу, він зрозумів, що це набагато складніше і доведеться відповідати та допомагати щонайменше 22 гравцям.

"Сьогодні найбільшою моєю футбольною мрією є вийти на чемпіонат світу і зіграти там, це якщо не забігаючи далеко вперед. А якщо далеко, то стати видатним тренером в топовому клубі. Це дуже важко, я розумію, але для цього і існують цілі, мрії та бажання".

Спільний збір із фондом "Трибуна Героїв" на допомогу сім'ям загиблих фанатів: https://send.monobank.ua/jar/7MYS1V42bG

Нагадаємо, що інтерв'ю з Олександром Караваєвим вийшло на YouTube-каналі нового проєкту від 1+1 media, ведучим якого є ексголкіпер збірної України Денис Бойко. Це майданчик для глибоких розмов із тими, хто творить історію українського спорту.