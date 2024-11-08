Караваєв висловився про нищівне фіаско "Динамо" в матчі Ліги Європи проти "Ференцвароша"

​​​​​​Захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв прокоментував нищівну поразку від угорського "Ференцвароша" в матчі четвертого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Поєдинок на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі завершився з рахунком 0:4 . Зазначимо, що від 17-ї хвилини "біло-сині" грали в меншості через вилучення захисника Владислава Дубінчака.

"Червона картка Дубінчаку? Я вважаю, що це випадковість, оскільки вів боротьбу за межами поля та наступив на ногу супернику. Так само було у Брагару в першому матчі проти "Лаціо", коли так само відбирав м'яча та випадково наступив на ногу… Але вилучення, навпаки, нас згуртувало, ми в першому таймі грали дуже добре. Мали багато моментів, зокрема й я, поперечини були… Просто не реалізували свої моменти. І це ми грали вдесятьох. Могли так само грати й у другому таймі, але, чесно кажучи, я не впізнав команду після перерви. Просто як опустили руки… Будемо розмовляти, тому що немає виправдань такій грі.

В принципі, все витримували, бігли вперед навіть удесятьох. Але це все йде від голови, кожен має в собі розібратися й розуміти, що навіть якщо ми граємо вдесятьох, усе одно не можна грати абияк і потрібно дотримуватися наших домовленостей, вказівок на гру. Так, трохи важче, оскільки на одного гравця менше маємо, але потрібно грати зовсім по-іншому, віддаватися на полі.

Ми не забили, хоча гра складалася навіть за рахунку 0:0, ми могли забивати й у другому таймі. Але сталися прикрі голи, дитячі помилки… На такому рівні будь-яка команда карає за помилки.

Дуже прошу вибачення у наших уболівальників, у всіх, хто підтримує нас. Я розумію, що всім важко… Впевнений, що ми будемо грати по-іншому. Це стане для нас хорошим уроком, ми повинні його пройти, і лише через наступні ігри ми мусимо показати, що зробили висновки з цього уроку, та грати зовсім по-іншому", – сказав Караваєв в ефірі транслятора після матчу.

Поразка від "Ференцвароша" стала для киян четвертою поспіль у нинішньому розіграші Ліги Європи. До цього "Динамо" розгромно програло "Лаціо" (0:3) поступилося "Гоффенгайму" (0:2) та зазнало поразки від "Роми" (0:1) українського форварда Артема Довбика.

Після чотирьох турів "Динамо" посідає останнє, 36-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи, не набравши жодного очка. Різниця забитих і пропущених м'ячів – 0:10.

Незважаючи на провальні результати, "Динамо" ще зберігає шанси на вихід до плейоф Ліги Європи. Попереду в підопічних Шовковського ще чотири матчі в основному етапі: проти чеської "Вікторії" Пльзень (28 листопада), іспанського "Реала Сосьєдад" (12 грудня), турецького "Галатасарая" (21 січня) та латвійського РФШ (30 січня).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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