Карма повернулася бумерангом: Лопес не має права на бій-реванш після поразки від Камбососа

Карма повернулася бумерангом: Лопес не має права на бій-реванш після поразки від Камбососа

Опція реваншу не була прописана в контракті на перший поєдинок між боксерами.

У ніч проти 28 листопада американець Теофімо Лопес сенсаційно програв австралійцю Джорджу Камбососу та втратив пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі.

Як повідомив журналіст Майкл Бенсон, у контракті на бій не була прописана опцію реваншу. Таким чином, Лопес не може змусити Камбососа провести повторний бій, якщо австралієць сам цього не захоче.

"Жодного пункту про реванш між Теофімо Лопесом і Джорджем Камбососом не було. Бій був обов'язковою вимогою IBF. Камбосос тепер вільний робити все, що йому заманеться", - написав Бенсон у Twitter.

No rematch clause for Teofimo Lopez vs George Kambosos Jr. Fight was an IBF mandatory which went to purse bids. Kambosos Jr now free to do whatever he pleases. — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 28, 2021

Зауважимо, що саме так Лопес вчинив з Василем Ломаченком, якого переміг у жовтні минулого року. Українець неодноразово викликав свого кривдника на бій-реванш, але Теофімо послав його на ***. Очевидно, тепер карма повернулася бумерангом до американського боксера.

Попри свою право відмовитися від другого бою, після перемоги Камбосос у ринзі заявив про бажання знову побитися з Лопесом. Проте новоспечений чемпіон назвав одну умову - реванш повинен відбутися на його батьківщині в Австралії.

"Я вірив у свої сили та постояв за себе. Я не король, я імператор. Це був дуже довгий тренувальний табір. З кожним днем я ставав все кращим і кращим. Сьогодні був мій вечір. І це буде мій вечір ще дуже довго. Я - імператор. Я повернувся у бій, як воїн. Я - найвеличніший австралійський боксер в історії.

Теофімо, прийми цю поразку як чемпіон. Давай знову поб'ємося в Австралії. Вісімдесят тисяч уболівальників в Австралії - давай зробимо це ще раз", - заявив Камбосос в інтерв'ю DAZN.