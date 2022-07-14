Карма в дії: український футболіст-зрадник травмувався у дебютному поєдинку клубу Бундесліги

Колишній захисник збірної України та "Шахтаря" Іван Ордець травмувався в дебютному поєдинку за "Бохум".
Скандальний український футболіст Іван Ордець, який ще нещодавно грав за московське "Динамо", травмувався у першому матчі у складі німецького "Бохума".
Клуб Бундесліги зустрічався з італійським "Лечче" у контрольному поєдинку. Ордець вийшов у стартовому складі на товариську гру. Вже на 20-й хвилині йому довелося покинути поле через травму стегна. На ту мить Бохум поступався 0:2, але згодом зумів вирвати вольову перемогу 3:2.
"Бохум" презентував одіозного українця лише три дні тому. Ордець скористався правилом ФІФА та призупинив свій контракт із московським "Динамо".
Очевидно, рішення залишити Росію футболіст ухвалив аж ніяк не через війну в Україні. Раніше повідомлялося, що Ордець розважився на вечірці в Москві, поки окупанти обстрілюють його рідний край.
Бохум минулого чемпіонату Німеччини фінішував на 13-й позиції.
- Ордець є вихованцем донецького "Шахтаря" і провів 99 поєдинків у футболці "гірників". 2019 року він перейшов до "Динамо" Москва, за російський клуб Іван зіграв зіграв 67 матчів.
- Також на його рахунку 12 поєдинків та один гол за збірну України. Після переїзду до Росії захисник перестав викликатися до національної команди.
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