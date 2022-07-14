Карма в дії: український футболіст-зрадник травмувався у дебютному поєдинку клубу Бундесліги

Колишній захисник збірної України та "Шахтаря" Іван Ордець травмувався в дебютному поєдинку за "Бохум".

Скандальний український футболіст Іван Ордець, який ще нещодавно грав за московське "Динамо", травмувався у першому матчі у складі німецького "Бохума".

Клуб Бундесліги зустрічався з італійським "Лечче" у контрольному поєдинку. Ордець вийшов у стартовому складі на товариську гру. Вже на 20-й хвилині йому довелося покинути поле через травму стегна. На ту мить Бохум поступався 0:2, але згодом зумів вирвати вольову перемогу 3:2.

"Бохум" презентував одіозного українця лише три дні тому. Ордець скористався правилом ФІФА та призупинив свій контракт із московським "Динамо".

Очевидно, рішення залишити Росію футболіст ухвалив аж ніяк не через війну в Україні. Раніше повідомлялося, що Ордець розважився на вечірці в Москві, поки окупанти обстрілюють його рідний край.

Бохум минулого чемпіонату Німеччини фінішував на 13-й позиції.

Ордець є вихованцем донецького "Шахтаря" і провів 99 поєдинків у футболці "гірників". 2019 року він перейшов до "Динамо" Москва, за російський клуб Іван зіграв зіграв 67 матчів.

Також на його рахунку 12 поєдинків та один гол за збірну України. Після переїзду до Росії захисник перестав викликатися до національної команди.

Читайте також:

"Нічого не вирішують, що на них кричати?": легенда "Динамо" заступився за російських спортсменів і Тимощука

"Хочу, щоб цей жах скоріше закінчився": бразильський легіонер "Зорі" зробив тату на підтримку України

Григорій Козловський: "З нетерпінням очікую старту чемпіонату Української Прем’єр-ліги"