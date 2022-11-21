"Карпатам" загрожує технічна поразка через безглуздий конфуз у матчі Першої ліги: що трапилося

Львівський клуб не розібрався в кількості гравців, які повинні були залишатися на полі.

Курйозний інцидент стався під час поєдинку Першої ліги України між івано-франківським "Прикарпаттям" і львівськими "Карпатами".

Упродовж хвилини "леви" грали з 12 футболістами на полі замість 11, як це передбачено правилами. Це сталося після того, як головний тренер команди Андрій Тлумак на 58-й хвилині вирішив зробити подвійну заміну. Миколу Когута та Артура Шаха замінили Олег Лень та Денис Кожанов.

Однак через хвилину гра була призупинена. Арбітр зустрічі Дмитро Кривушкін підійшов до Когута, який чомусь не залишив поле, і показав йому жовту картку. Лише після цього зайвий гравець "Карпат" таки вирушив за межі поля.

Тепер львівському клубу загрожує серйозне покарання. Згідно з регламентом ПФЛ, замінений футболіст не має права в подальшому брати участь у матчі. За таке порушення передбачені дисциплінарні санкції та технічна поразка (0:3).

Зазначимо, що поєдинок завершився виїзною перемогою "Карпат" з рахунком 0:2 .

Наразі "Карпати" посідають друге місце в турнірній таблиці групи А Першої ліги, маючи 28 очок після 13 матчів. Від житомирського "Полісся" львів'яни відстають на 9 очок.

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