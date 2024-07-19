"Карпати" призначили нового головного тренера: хто замінив Мирона Маркевича

В еліті українського футболу "зелено-білі" виступатимуть під керівництвом Владислава Лупашка.

"Карпати" оголосили про призначення нового головного тренера. Ним став старший тренер юнацької команди "левів" (U-19) Владислав Лупашко.

Про це повідомляється на офіційному сайті львівського клубу.

Функції старшого тренера основної команди "зелено-білих" виконуватиме Сергій Лавриненко, тренера воротарів – Богдан Шуст, які також входили до тренерського штабу юнацької команди "Карпат".

На посаді головного тренера Лупашко замінив 73-річного Мирона Маркевича, який очолював львівську команду від червня 2023 року. Під його керівництвом "леви" оформили вихід до УПЛ, де зіграють вперше від сезону-2019/20.

37-річний Лупашко у сезоні-2023/24 очолював "Інгулець", з яким здобув чемпіонство у Першій лізі та вийшов до УПЛ.

На початку червня Лупашка призначили керманичем юнацької команди "Карпат", однак вже у липні він став головним тренером дорослої команди "левів".

Саме "зелено-білі" відкриватимуть новий сезон чемпіонату України – у першому турі львівська команда 3 серпня на виїзді зустрінеться з рівненським "Вересом".

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