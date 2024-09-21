"Карпати" у меншості втримали перемогу над "Чорноморцем" і перервали безвиграшну серію в УПЛ (відео)

"Карпати" на виїзді обіграли "Чорноморець" у стартовому матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок в Одесі завершився з рахунком 0:1 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих м'ячів. На старті другої половини протистояння "леви" вийшли вперед – на 52-й хвилині Тарас Саків із штрафного точно пробив у правий нижній кут.

Невдовзі львів'яни залишилися в меншості – на 64-й хвилині Володимир Адамюк отримав другу жовту картку та був вилучений з поля через те, що затримав атаку "моряків".

Однак скористатися чисельною перевагою одеська команда не змогла. У підсумку "зелено-білі" втримали мінімальну перемогу та перервали свою чотириматчеву безвиграшну серію в УПЛ.

Огляд матчу "Чорноморець" – "Карпати"

Після цієї перемоги "Карпати" (8 очок) піднялися на дев'яте місце в УПЛ. "Чорноморець" (6 балів) розташовується на 12-й позиції.

У наступному турі УПЛ львівський клуб 28 вересня прийме "Полісся". Того ж дня "моряки" на виїзді протистоятимуть ЛНЗ.

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