Проспорт
182
"Карпати" призначили нового головного тренера: що про нього відомо

"Зелено-білих" очолив іспанський фахівець Франсіско Фернандес.

Максим Приходько
Франсіско Фернандес

Франсіско Фернандес / © ФК "Карпати"

Львівські "Карпати" призначили іспанця Франсіско Фернандеса новим головним тренером команди.

Про це повідомляється на офіційному сайті "зелено-білих".

45-річний іспанський фахівець замінив на посаді керманича "левів" Владислава Лупашка, якого було звільнено 31 грудня минулого року.

Фернандес розпочав свою тренерську діяльність в іспанських клубах "Полідепортіво", "Адра" та "Еспаньйол дель Алькуян". 2012-го потрапив до структури "Альмерії", де почергово очолював юнацьку команду та "Альмерію Б", а згодом був виконувачем обов'язків головного тренера першої команди та повноцінним головним тренером.

Влітку 2019-го Франсіско було призначено керманичем "Алькоркона", а наступний чемпіонат він розпочав у ролі головного тренера "Тенеріфе". Наприкінці 2021-го Фернандес вдруге очолив "Алькоркон". Минулого сезону він був головним тренером "Мурсії".

Асистентом Фернандеса у "Карпатах" буде 47-річний іспанський тренер Вісенте Фустер Руіс, який раніше допомагав йому в "Алькорконі" та "Мурсії".

Також до тренерського штаб Фернандеса увійшли Сергій Лавриненко, Вадим Шутенко, Вадим Сапай, Богдан Шуст, Юрій Шевчук та Володимир Кравчук, які працювали у попередньому штабі.

На зимову перерву "Карпати" вирушили на дев'ятому місці в УПЛ, набравши 19 очок після 16 матчів.

Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" подовжило контракт із ключовим футболістом.

