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Карпати — Шахтар: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 5-го туру УПЛ
Поєдинок відбудеться 5 вересня у Львові.
У суботу, 5 вересня, львівські "Карпати" та донецький "Шахтар" зустрінуться в матчі п'ятого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Україна" у Львові. Гра розпочнеться о 18:00.
Наразі "Карпати" очолюють турнірну таблицю УПЛ, маючи 10 очок після чотирьох зіграних матчів. "Шахтар" з 9 балами перебуває на третій позиції — минулого туру "гірники" програли "Поліссю" (0:2).
Де дивитися матч Карпати — Шахтар
В Україні поєдинок "Карпати" — "Шахтар" у прямому ефірі покаже канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Прогноз букмекерів на матч Карпати — Шахтар
Фаворитом матчу букмекери вважають "Шахтар". На перемогу підопічних Арди Турана можна поставити з коефіцієнтом 1,54. Нічия — 4,30. Виграш "Карпат" — 5,70.
Раніше повідомлялося, що став відомий розклад матчів "Шахтаря" в основному раунді Ліги чемпіонів.