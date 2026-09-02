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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
113
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1 хв

Карпати — Шахтар: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 5-го туру УПЛ

Поєдинок відбудеться 5 вересня у Львові.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Карпати" — "Шахтар"

"Карпати" — "Шахтар" / © ФК Карпати

У суботу, 5 вересня, львівські "Карпати" та донецький "Шахтар" зустрінуться в матчі п'ятого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Україна" у Львові. Гра розпочнеться о 18:00.

Наразі "Карпати" очолюють турнірну таблицю УПЛ, маючи 10 очок після чотирьох зіграних матчів. "Шахтар" з 9 балами перебуває на третій позиції — минулого туру "гірники" програли "Поліссю" (0:2).

Де дивитися матч Карпати — Шахтар

В Україні поєдинок "Карпати" — "Шахтар" у прямому ефірі покаже канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Прогноз букмекерів на матч Карпати — Шахтар

Фаворитом матчу букмекери вважають "Шахтар". На перемогу підопічних Арди Турана можна поставити з коефіцієнтом 1,54. Нічия — 4,30. Виграш "Карпат" — 5,70.

Раніше повідомлялося, що став відомий розклад матчів "Шахтаря" в основному раунді Ліги чемпіонів.

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