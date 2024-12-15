Карта України без Криму: у ФІФА відреагували на скандальну помилку

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відповіла на лист Української асоціації футболу (УАФ), який було надіслано на адресу генерального секретаря ФІФА Матіаса Графстрьома та генерального секретаря УЄФА Теодора Теодорідіса щодо неприпустимої помилки в зображенні карти України під час трансляції церемонії жеребкування європейської кваліфікації ЧС-2026.

Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

13 грудня під час жеребкування відбору чемпіонату світу з футболу 2026 року ФІФА показала карту Європи, на якій Крим не був позначений як частина України.

"Ми підтверджуємо отримання вашого листа від 13 грудня 2024 року та хочемо подякувати вам за те, що звернули нашу увагу на зазначене питання. Ми з глибокою повагою ставимося до занепокоєння, висловленого Українською асоціацією футболу і розуміємо чутливість цього питання.

Інфографічна карта, про яку йдеться, була розроблена третьою стороною – зовнішнім підрядником з надання відповідних послуг. Виявивши проблему, ми негайно здійснили кроки для вирішення ситуації, зокрема вжили заходів для видалення зображення з обігу. Крім того, ми проводимо внутрішню перевірку, аби переконатися, що такі помилки не повторяться в майбутньому.

Ми цілком усвідомлюємо делікатність цього питання, і хоча інцидент був ненавмисним, ми щиро шкодуємо про будь-яку моральну шкоду, яку він міг заподіяти, і цінуємо ваше розуміння навзаєм, оскільки ми з усією відповідальністю працюємо над вирішенням цієї ситуації.

Будь ласка, вільно звертайтеся до нас, якщо вам знадобляться додаткові роз'яснення або ви захочете надалі ширше обговорити це питання", – йдеться в листі, який підписаний керівником напрямку взаємодії з асоціаціями-членами ФІФА Ельханом Мамедовим.

Раніше повідомлялося, що МЗС України вимагає вибачень від ФІФА за карту без Криму.

Нагадаємо, збірна України потрапила до групи D. Суперниками "синьо-жовтих" у відборі на ЧС-2026 стануть переможець чвертьфіналу Ліги націй-2024/25 Хорватія – Франція, а також команди Ісландії та Азербайджану.

На ЧС-2026, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці, вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

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