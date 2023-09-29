Катастрофа для Моурінью: "Рома" зазнала нищівного фіаско від команди Малиновського у Серії А (відео)

Український футболіст провів весь поєдинок на лавці для запасних.

"Дженоа" українця Руслана Малиновського на власному стадіоні розгромила "Рому" в заключному матчі 6-го туру італійської Серії А – 4:1 .

Уже на 5-й хвилині зустрічі Альберт Гудмундссон вивів господарів поля уперед. На 22-й хвилині римляни відповіли зусиллями Браяна Крістанте.

Утім, перед перервою "грифони" знову повели в рахунку – голом відзначився Матео Ретегі.

У другому таймі "Дженоа" відправила у ворота підопічних Жозе Моурінью ще два м'ячі. На 74-й хвилині перевагу генуезців зміцнив Мортен Торсбю, а на 81-й хвилині остаточний рахунок поєдинку встановив Жуніор Мессіас.

Зазначимо, що Малиновський потрапив до заявки на цей матч, але з лавки запасних так і не вийшов. Український півзахисник не отримав ігрового часу вперше за п'ять поєдинків "грифонів".

Огляд матчу

Для "Дженоа" це друга перемога у поточному розіграші Серії А. Команда Альберто Джилардіно з 7 очками піднялася на 11-те місце в турнірній таблиці.

"Рома" (5 балів) опустилася на 16-ту позицію. Це найгірший старт сезону в кар'єрі Моурінью за час його роботи головним тренером. До цього особистим антерекордом португальського фахівця був сезон-2015/16, коли він на чолі "Челсі" набрав 7 очок за стартові шість турів АПЛ.

У наступному турі Серії А "Дженоа" на виїзді зіграє з "Удінезе", а "Рома" прийме "Фрозіноне". Обидва матчі відбудуться 1 жовтня.

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