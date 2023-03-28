"Катастрофічна помилка": понад 300 фехтувальників закликали переглянути рішення про повернення росіян

Фехтувальники з різних країн світу виступили проти участі росіян і білорусів у міжнародних змаганнях.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і Міжнародна федерація фехтування (FIE) отримали лист від понад 300 фехтувальників з проханням переглянути рішення про повернення до змагань спортсменів із Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Reuters.

Листа надіслали президенту МОК Томасу Баху та тимчасовому президенту FIE Еммануелю Каціадакісу. Його підписали 318 фехтувальників, 286 з яких продовжують виступати, решта – вже закінчили кар'єру.

Серед них спортсмени з Європи, США, Канади, Мексики, Бразилії, Чилі та Японії.

Підписанти листа назвали "катастрофічною помилкою" рішення FIE дозволити російським і білоруським спортсменам змагатися на міжнародній арені.

"Повністю нехтуючи голосами спортсменів, ви дозволили Росії та Білорусі повернутися до змагань FIE. Це є очевидним порушенням позиції Міжнародного олімпійського комітету. І це ще раз показує, що інтереси Росії переважають думку й права спортсменів, особливо тих, хто представляє Україну", – йдеться у зверненні.

Раніше повідомлялося, що на Кубку світу з фехтування у китайському Нанкіні представники FIE заборонили збірній України влаштувати акцію проти повернення спортсменів з Росії та Білорусі.

На початку березня Міжнародна федерація фехтування (FIE) ухвалила рішення повернути росіян і білорусів до міжнародних змагань, незважаючи на повномасштабну війну, яку РФ за підтримки Білорусі продовжує вести в Україні.

Це викликало обурення світової спільноти. Через скасування "бану" спортсменів країн-агресорок Німеччина відмовилася приймати Кубок світу з фехтування з жіночої рапіри, який був запланований на початок травня 2023 року.

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