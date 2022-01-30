Казахстан - Україна: де дивитися та ставки букмекерів на чвертьфінал футзального Євро-2022

Казахстан - Україна: де дивитися та ставки букмекерів на чвертьфінал футзального Євро-2022

Команда Олександра Косенка в Амстердамі позмагається за путівку до 1/2 фіналу континентальної першості.

У понеділок, 31 січня, збірна України з футзалу проведе матч 1/4 фіналу Чемпіонату Європи-2022, який відбувається в Нідерландах. Суперником "синьо-жовтих" буде команда Казахстану.

Підопічні Олександра Косенка вийшли до плейоф континентальної першості, посівши друге місце в групі А. Українська збірна в стартовому матчі програла Нідерландам (2:3), а потім розгромила Сербію (6:1) та поступилася чинним чемпіонам Європи та світу - португальцям (0:1).

Пробитися до наступного раунду українцям допомогла перемога збірної Сербії над Нідерландами (3:2) у паралельному поєдинку заключного туру. У підсумковій таблиці квартету А Україна, Нідерланди та Сербія набрали по три очки, але "синьо-жовті" мали виявилася кращу різницю забитих та пропущених м'ячів у особистих зустрічах.

Казахстан впевнено вийшов до 1/4 фіналу з першого місця групи B. Команда, яку тренує бразилець Рікардо Кака, зіграла внічию зі Словенією (4:4), а також розбила Фінляндію (6:2) та Італію (4:1).

Де дивитися матч Казахстан - Україна

На території України гру в прямій трансляції покаже телеканал UA:Перший. Також поєдинок можна буде подивитися онлайн на сайті Суспільне Спорт. Початок зустрічі в Амстердамі - о 21:00 за київським часом.

Прогнози букмекерів на матч Казахстан - Україна

Букмекерські контори в майбутньому протистоянні віддають перевагу казахам. На перемогу команди Кака в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,63. Нічия - 5,10. Успіх підопічних Олександра Косенка - 3,80.

Прохід збірної Казахстану до півфіналу футзального Євро оцінений коефіцієнтом 1,43. Вихід української команди до наступної стадії - 2,69.

Додамо, що за збірну Казахстану виступають одразу чотири вихідці з Бразилії, проте двоє з них не допоможуть своїй команді в матчі з Україною. Едсон та Тайнан пропустять чвертьфінальну дуель через перебір жовтих карток.

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