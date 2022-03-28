Казахстанський боксер вийшов на бій із прапором України та назвав Путіна вбивцею: відео потужної промови

Темірлан Ракумов гучно підтримав Україну в боротьбі з російською агресією.

Боксер із Казахстану Темірлан Ракумов вийшов на поєдинок проти американця Іси Шелдона, який відбувся 25 березня в США, із синьо-жовтим прапором на знак підтримки України у війні з російськими окупантами.

Бій завершився перемогою Ракумова технічним нокаутом у четвертому раунді.

Після своєї перемоги Темірлан в ринзі виголосив потужну промову. Він жорстко засудив розв'язану Володимиром Путіним війну проти України та назвав президента РФ вбивцею.

"Я хочу висловити підтримку Україні, тому що мій тренер з України, мій дядько з України. Просто зараз в Україні йде війна. Це дуже жахливо. Там помирають невинні люди. Ні війні, ні війні! Тільки мир. Путін - вбивця", - сказав Ракумов на очах у глядачів.

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