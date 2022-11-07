Впав у кому після поразки моторошним нокаутом в чемпіонському бою

Айдос Єрбосинули отримав жахливі травми у поєдинку проти кубинця Давида Морреля.
Казахстанський боксер Айдос Єрбосинули опинився в комі після свого бою за титул WBA World у другій середній вазі проти кубинця Давида Морреля.
Про це повідомляє Boxing News 24/7.
Протягом поєдинку 30-річний претендент пропустив багато потужних ударів від чинного чемпіона. Після одного з них у Айдоса пішла кров із носа.
Незважаючи на це, казахстанець протримався до фінального, 12-го раунду, де був відправлений у жорсткий нокаут.
Після бою Єрбосинули доправили до лікарні, де медики були змушені ввести боксера у штучну кому, оскільки у нього виникла субдуральна гематома та крововилив у мозок. Точної інформації про стан Айдоса наразі немає.
Зазначимо, що поразка від кубинця стала для Єрбосинули першою в кар'єрі. На його рахунку 16 перемог у 17 поєдинках.
Раніше повідомлялося, що колумбійський боксер Луїс Кіньонес помер від отриманих на рингу травм.
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