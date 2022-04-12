"Казав, що шкода, а потім виклав відео на підтримку Путіна": непереможний українець - про розмову з Повєткіним

"Казав, що шкода, а потім виклав відео на підтримку Путіна": непереможний українець - про розмову з Повєткіним

Російський боксер телефонував Сіренку.

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко, як і Олександр Усик, спілкувався з російським боксером Олександром Повєткіним після повномасштабного вторгнення РФ до України.

"Знаєте, я собі навіть не уявляв, що він зможе саме так зробити, тому що декілька днів після 24 лютого він навіть мені телефонував сам.

Я з ним розмовляв особисто по телефону і казав, що відбувається, які злочини кояться, що це ніяка не "спецоперація". На той момент, це було просто знищення наших людей і нічого доброго в цьому немає. Він казав: "Так, мені дуже шкода, що так відбувається".

І в той же день ввечері він виклав це відео, де він говорить слова в підтримку президента своєї країни… Я так, знаєте, не мав більше слів… Я скидав багато фотографій.

Таких, які мали б відкласти якийсь відбиток, але все це не працює. "Жах, шкода". Але як показало майбутнє, всі ці слова не мали ніякого сенсу.

Мені дуже шкода цих людей, наскільки промиті їхні мізки. Що вони навіть не розуміють цих реалій, які відбуваються. Для мене в цілому ця вся нація, ця вся культура загинула в один момент", – сказав Сіренко в інтерв’ю XSPORT.

Нагадаємо, що голова комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка під час виставки ICE London 2022 закликав не надсилати дані щодо футбольних матчів російським букмекерським конторам.

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