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"Казав, що у нас є лише один футболіст рівня збірної": капітан "Динамо" відповів Маркевичу на критику

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"Казав, що у нас є лише один футболіст рівня збірної": капітан "Динамо" відповів Маркевичу на критику

ФК Динамо Київ

Півзахисник "Динамо" Сергій Сидорчук відреагував на заяву Мирона Маркевича щодо скандального рішення керівництва клубу не відпускати гравців до табору збірної України.

Капітан "біло-синіх" заявив, що слова колишьного тренера збірної України йому не сподобалися і у них відсутня логіка.

Про це футболіст розповів у коментарі zbirna.com.

"Не знаю, чи все, чи не все, але дещо, звісно, читав. І якщо Сергій Ребров, на мій погляд, висловився досить спокійно, то слова Мирона Маркевича мені, вибачте, не сподобалися.

Одразу згадалося, як кілька років тому він казав, що в "Динамо" є лише один футболіст рівня збірної України, а тепер кричить, що відсутність наших гравців стане проблемою. Немає логіки, але то таке. "Динамо" для нього, здається, ще той подразник навіть поза межами футбольного поля...

Головне, що ми їдемо в збірну. Їдемо з великим бажанням. Закривайте конфлікт. Як там кажуть: "Зрада скасовується". Ми маємо з ким воювати", – розповів Сидорчук.

Нагадаємо, що конфлікт все ж таки було вичерпано і футболісти київського "Динамо" зможуть своєчасно прибути до розташування збірної України для підготовки до вирішальних матчів відбору на Чемпіонат світу-2022.

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