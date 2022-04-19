"Казав, що у нас є лише один футболіст рівня збірної": капітан "Динамо" відповів Маркевичу на критику

"Казав, що у нас є лише один футболіст рівня збірної": капітан "Динамо" відповів Маркевичу на критику

Півзахисник "Динамо" Сергій Сидорчук відреагував на заяву Мирона Маркевича щодо скандального рішення керівництва клубу не відпускати гравців до табору збірної України.

Капітан "біло-синіх" заявив, що слова колишьного тренера збірної України йому не сподобалися і у них відсутня логіка.

Про це футболіст розповів у коментарі zbirna.com.

"Не знаю, чи все, чи не все, але дещо, звісно, читав. І якщо Сергій Ребров, на мій погляд, висловився досить спокійно, то слова Мирона Маркевича мені, вибачте, не сподобалися.

Одразу згадалося, як кілька років тому він казав, що в "Динамо" є лише один футболіст рівня збірної України, а тепер кричить, що відсутність наших гравців стане проблемою. Немає логіки, але то таке. "Динамо" для нього, здається, ще той подразник навіть поза межами футбольного поля...

Головне, що ми їдемо в збірну. Їдемо з великим бажанням. Закривайте конфлікт. Як там кажуть: "Зрада скасовується". Ми маємо з ким воювати", – розповів Сидорчук.

Нагадаємо, що конфлікт все ж таки було вичерпано і футболісти київського "Динамо" зможуть своєчасно прибути до розташування збірної України для підготовки до вирішальних матчів відбору на Чемпіонат світу-2022.

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