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Казка закінчилася: збірна України розгромно програла Англії і покинула Євро-2020

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Казка закінчилася: збірна України розгромно програла Англії і покинула Євро-2020

Associated Press

План "синьо-жовтих" на гру був порушений пропущеним голом у дебюті поєдинку.

Збірна України розгромно програла національній команді Англії в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 і покинула турнір. Зустріч на "Стадіо Олімпіко" у столиці Італії Римі завершилася з рахунком 0:4.

Підопічні Гарета Саутгейта шокували "синьо-жовтих" вже на самому початку поєдинку. На 4-й хвилині Рахім Стерлінг вивів Гаррі Кейна на побачення з Георгієм Бущаном, і капітан англійців своїм шансом скористався.

© Associated Press
Associated Press

Пропустивши, українці не розсипалися і намагалися діяти на рівних з фаворитом. Клас англійців все ж проглядався, але про їхню якусь солідну перевагу не доводилося говорити.

© Associated Press
Associated Press

Але вже в дебюті другого тайму "синьо-жовті" були "нокаутовані". Спочатку Гаррі Магуайр зробив рахунок 0:2, замкнувши ударом головою навіс зі штрафного від Люка Шоу.

Через чотири хвилини Кейн довів рахунок до розгромного. Він теж пробив Бущана ударом головою після навісу Шоу.

© Associated Press
Associated Press

Добив українців ще один стандарт. Мейсон Маунт виконав навіс з кутового, а Джордан Гендерсон забив четвертий м'яч у ворота українців.

  • У півфіналі збірна Англії зіграє з Данією, яка у своєму півфіналі обіграла Чехію (2:1).
  • Ігри наступної стадії плейоф відбудуться 6-7 липня.