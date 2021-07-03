Казка закінчилася: збірна України розгромно програла Англії і покинула Євро-2020

План "синьо-жовтих" на гру був порушений пропущеним голом у дебюті поєдинку.

Збірна України розгромно програла національній команді Англії в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 і покинула турнір. Зустріч на "Стадіо Олімпіко" у столиці Італії Римі завершилася з рахунком 0:4.

Підопічні Гарета Саутгейта шокували "синьо-жовтих" вже на самому початку поєдинку. На 4-й хвилині Рахім Стерлінг вивів Гаррі Кейна на побачення з Георгієм Бущаном, і капітан англійців своїм шансом скористався.

Associated Press

Пропустивши, українці не розсипалися і намагалися діяти на рівних з фаворитом. Клас англійців все ж проглядався, але про їхню якусь солідну перевагу не доводилося говорити.

Associated Press

Але вже в дебюті другого тайму "синьо-жовті" були "нокаутовані". Спочатку Гаррі Магуайр зробив рахунок 0:2, замкнувши ударом головою навіс зі штрафного від Люка Шоу.

Через чотири хвилини Кейн довів рахунок до розгромного. Він теж пробив Бущана ударом головою після навісу Шоу.

Associated Press

Добив українців ще один стандарт. Мейсон Маунт виконав навіс з кутового, а Джордан Гендерсон забив четвертий м'яч у ворота українців.

У півфіналі збірна Англії зіграє з Данією, яка у своєму півфіналі обіграла Чехію ( 2:1 ).

яка у своєму півфіналі обіграла ( ). Ігри наступної стадії плейоф відбудуться 6-7 липня.

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