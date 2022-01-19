Казус у Кубку Німеччини: забитий пенальті скасували через чудернацький "ляп" гравця (відео)

Казус у Кубку Німеччини: забитий пенальті скасували через чудернацький "ляп" гравця (відео)

Незвична помика виконавця 11-метрового призвела до вильоту його команди з турніру.

Курйозний випадок трапився в матчі 1/8 фіналу Кубка Німеччини між "Кельном" та "Гамбургом".

Основний час поєдинку завершився нульовою нічию, а в овертаймах команди обмінялися голами. У підсумку справа дійшла до серії пенальті, яка й мала визначити переможця.

Гості реалізували чотири з п'яти 11-метрових і вели в серії 4:3, а потім півзахисник "козлів" Флоріан Кайнц пішов виконувати вирішальний п'ятий удар своєї команди. Він зумів відправити м'яч у сітку, але арбітр несподівано не зарахував його гол.

На відеоповторах видно, що перед самим ударом Кайнц послизнувся і випадково двічі торкнувся м'яча ногою - не лише правою ногою, якою бив по воротах, а і лівою. Це дало підстави арбітру анулювати гол через порушення футбольних правил.

Таким чином, "Кельн" програв у серії пенальті та вилетів з Кубку Німеччини, а "Гамбург" крокує до наступної стадії турніру.

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