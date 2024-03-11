Кенмор-2024: розклад гонок заключного етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Останні гонки поточного сезону Кубка світу з біатлону відбудуться в Канаді.

14 – 17 березня в канадському Кенморі відбудеться заключний, дев'ятий етап Кубка світу з біатлону-2023/24.

До програми змагань останнього етапу сезону увійшли спринти, гонки переслідування та масстарти.

Розклад гонок дев'ятого етапу Кубка світу з біатлону

14 березня

18:40 – Спринт, 7,5 км, жінки

15 березня

18:40 – Спринт, 10 км, чоловіки

16 березня

19:10 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

23:10 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

17 березня

19:10 – Масстарт, 12,5 км, жінки

23:20 – Масстарт, 15 км, чоловіки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Загальний залік Кубка світу з біатлону

За підсумками восьми етапів Кубка світу з біатлону-2023/24 лідером чоловічого загального заліку є норвежець Йоганнес Бьо (992 очки) – чинний володар Великого кришталевого глобуса. На 62 бали від нього відстає його брат Тарьєй Бьо.

У жіночій класифікації перше місце посідає норвежка Інгрід-Ландмарк Тандреволд (964 очки). Вона випереджає найближчу переслідувачку італійку Лізу Віттоцці на 73 пункти.

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