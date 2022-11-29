Керівництво гранда Серії А звільнилося після звинувачень у фінансовому шахрайстві

Керівництво туринського "Ювентуса" залишило свої посади у повному складі на позачерговому засіданні ради директорів.

Про це повідомили на офіційному сайті клубу.

Зазначається, що президент Андреа Аньєллі, віцепрезидент Павел Недвед, генеральний директор Мауріціо Аррівабене та інші 7 членів правління пішли у відставку.

Причиною відставки колишньої ради директорів стали звинувачення італійської прокуратури щодо неправдивої звітності клубу.

Новим президентом став Мауріціо Сканавіно, який раніше ніколи не мав досвіду роботи на чолі футбольного клубу. До цього він працював у консалтингу, автомобільній промисловості, видавництві, розробці цифрових технологій, а також був директором цифрового та маркетингового напрямків видавництва La Stampa. До останнього часу він обіймав посаду головного виконавчого директора та генерального менеджера GEDI Gruppo Editoriale.

Аньєллі очолював "Ювентус" від травня 2010 року. За цей час клуб ставав 9 років поспіль чемпіоном Італії, двічі вийшов у фінал Ліги чемпіонів, по 5 разів виграв Кубок та Суперкубок Італії.

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