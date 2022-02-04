Керівник українського футзалу про півфінал Чемпіонату Європи: не думаю, що ми будемо тиснути руки росіянам

Керівник українського футзалу про півфінал Чемпіонату Європи: не думаю, що ми будемо тиснути руки росіянам

На поєдинку очікується аншлаг.

Президент Федерації футзалу України Сергій Владико прокоментував майбутній матч 1/2 фіналу Чемпіонату Європи з футзалу між Україною та Росією.

Своїми думками керівник поділився в інтерв'ю Meta-Ratings.

Зокрема, Владико акцентував свою увагу на тому, що на цій грі очікується ажіотаж.

"Звісно, чемпіонат користується популярністю серед уболівальників. Щодо майбутнього півфіналу, то, звичайно, більший ажіотаж зараз уже не тут у Нідерландах, а в Україні. Звичайно. Наша квота у 100 квитків була реалізована. Тож, без підтримки на трибунах наші футзалісти не будуть. Буде аншлаг. Зал розрахований на 11 тисяч уболівальників".

Окрім того, він зазначив, що жодного рукостискання до під час та після матчу не буде. Також Владико наголосив на тому, що УЄФА планує впровадити додаткові заходи безпеки.

"Ми не живемо в іншій країні, всі чудово розуміють підтекст цього поєдинку. І наша команда також. Настрій, звичайно ж, також бойовий. Хлопці дорослі люди, їм не треба щось пояснювати. Вони читають пресу, знають про стосунки двох країн.

Не думаю, що в нас буде щось інакше (про рукостискання, прим.). Крім того, не забуватимемо про коронавірус, це ще небезпечно для здоров'я. Ми перебуваємо в ситуації постійного тестування від УЄФА. Усі команди майже ізольовані, контактів мало з іншими.

Була нарада із представниками УЄФА. Було зроблено деякі кроки в цьому напрямку. Щоправда, говорити про них прилюдно ми не можемо, бо це є внутрішньою інформацією. Є моменти, які вболівальники не бачитимуть і їм не варто про це знати. Не хочеться, щоб ця інформація потрапила до рук російських уболівальників, якщо вони приїдуть до Амстердама", - підсумував Владико.

Поєдинок півфіналу ЧЄ-2022 з футзалу між Україною та Росією розпочнеться у п'ятницю, 4 лютого, о 18:00 за київським часом;

В іншому матчі 1/2 фіналу зустрінуться Португалія та Іспанія. Саме португальці є чинним переможцем турніру та найкращою командою планети.

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