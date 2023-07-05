Керманич іспанської "молодіжки" висловився про прийдешній півфінал молодіжного Євро з Україною

Іспанський фахівець вважає, що його команда повинна зіграти ідеальний матч, щоб вийти до фіналу.

Головний тренер молодіжної збірної Іспанії (U-21) Санті Денія прокоментував майбутній поєдинок 1/2 фіналу Євро-2023 проти команди України.

На пресконференції напередодні півфінального матчу Денія розповів, як його підопічні збираються стримувати зіркового вігера "синьо-жовтих" Михайла Мудрика.

"Ми не збираємося персонально грати проти Мудрика. Він чудовий футболіст і перебуває у системі гри всієї збірної України. Повинні цінувати роботу його тренера, який має у складі Михайла. Нам потрібно працювати у всіх фазах, нападі, захисті... Щоб вийти до фіналу, потрібно зіграти ідеальний матч. Потрібно підстраховувати одне одного у грі з Мудриком і захищатися як команда", – цитує тренера іспанців El Español.

Також Денія прокоментував попередній матч проти України в рамках заключного туру групового раунду Євро-2023. Тоді українська збірна на останніх хвилинах втратила перемогу (2:2) та поступилася "Червоній фурії" першим місцем у квартеті B.

"Я нічого не можу сказати, яким буде матч, поки він не розпочнеться. Ми намагалися покращити свою гру після зустрічі у групі. Бачили, що у них є варіанти в атаці, і ми зосередилися на тому, щоб покращити нашу гру у захисті та вихід з оборони… Намагалися покращити те, що робимо добре, і те, що – гірше, виправити це.

Наскільки пам'ятаю, ніколи не грав проти однієї команди двічі за вісім днів. Можливо, це різні матчі, хоча й схожі. Ми намагалися покращити гру, робили це після гри з Україною перед Швейцарією і будемо робити це зараз. Покращити у футболі, менталітеті... У всьому", – сказав керманич іспанської "молодіжки".

Зазначимо, що Україна та Іспанія вже забезпечили собі путівки на футбольний турнір Олімпіади-2024, яка відбудеться в Парижі. Причому українська збірна з футболу вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри.

Матч 1/2 фіналу Євро-2023 між молодіжними збірними Іспанії та України відбудеться в середу, 5 липня, на стадіоні "Стяуа" в румунському Бухаресті. Початок гри – о 22:00 за київським часом. На нашому сайті доступна онлайн-трансляція матчу Іспанія – Україна.

В іншому півфіналі зіграють команди Ізраїлю та Англії. Цей матч також відбудеться 5 липня, але о 19:00 за київським часом.

Фінал Євро-2023 заплановано на суботу, 8 липня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, одного разу молодіжна збірна України (U-21) вже діставалася фіналу чемпіонату Європи. 2006 року "синьо-жовті" у вирішальному матчі континентальної першості розгромно програли Нідерландам (0:3).

Іспанія – рекордсмен за перемогами на молодіжному Євро з футболу. Іспанці вигравали турнір п'ять разів (1986, 1998, 2011, 2013, 2019).

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