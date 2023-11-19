Керманич збірної Італії поділився очікуваннями від вирішального матчу відбору Євро-2024 з Україною

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті на пресконференції висловився про прийдешній матч останнього 10-го туру відбору на Євро-2024 проти команди України.

"Шлях пройдено однаковий. Очки рівні. Завтра не буде фаворита. Я думаю, що Ребров дуже добре підготувався до матчу. Гадаю, що Україна гратиме у відкритий атакувальний футбол. Моя атака? У мене є вибір гравців. Я його зроблю.

У нас є певний стиль. Завтра ми його продемонструємо. Ми повинні бути уважними, адже Україна – дуже вправна команда. Ми не повинні програвати під час швидких перебудов суперника", – цитує Спаллетті офіційний сайт УАФ.

Поєдинок Україна – Італія відбудеться у понеділок, 20 листопада, на стадіоні "БайАрена" в німецькому Леверкузені. Початок гри – о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Італія доступна на нашому сайті.

Перед останнім туром збірна України з 13 очками посідає третю позицію у групі C. Лідирує з 19 балами Англія, яка достроково вийшла на Євро-2024. На другому місці – Італія (13 пунктів), яка випереджає "синьо-жовтих" за додатковими показниками. На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).

Підопічним Сергія Реброва необхідно перемагати чинних чемпіонів Європи з будь-яким рахунком, щоб отримати пряму путівку на Євро-2024. А ось команді Спаллетті для потрапляння на ЧЄ буде достатньо й нічиєї у поєдинку з українцями.

Раніше повідомлялося, що збірна України гарантувала собі місце у стикових матчах за вихід на Євро-2024. "Синьо-жовті" зіграють у плейоф в разі поразки або нічиєї в поєдинку проти Італії.

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