Керманич збірної Італії прокоментував епізод з непризначеним пенальті на Мудрику в матчі з Україною

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті прокоментував резонансний епізод матчу останнього 10-го туру відбору на Євро-2024 проти України, коли головний арбітр не призначив пенальті за фол на Михайлі Мудрику в карному майданчику "Скуадри Адзурри".

64-річний італійський фахівець заявив, що рефері ухвалив правильне рішення, оскільки Мудрик нібито сам шукав контакт із Браяном Крістанте.

"Крістанте ставить ногу біля ноги Мудрика, вона поруч, але не торкається. Мудрик уже пройшов на цей момент і намагається знайти контакт", – наводить слова Спаллетті Football Italia.

Також Спаллетті віддав належне збірній України, похваливши команду Сергія Реброва за проведений поєдинок.

"Я чув багато розмов, що Італія кваліфікувалася на Євро, але зі страхом. Можливо, це пов'язано з початком турніру. Можливо. Але я погодився на цю роботу, аби вивести команду на чемпіонат Європи. І я це зробив.

Мені сподобалося, як ми просували м'яч у грі з Україною. Україна добре виконала свою роботу, і цей матч був зовсім іншим, аніж наш попередній, переможний поєдинок проти Північної Македонії", – цитує коуча італійців офіційний сайт УАФ.

Матч Україна – Італія завершився нульовою нічиєю (0:0). Команда Реброва дала бій Італії, але не зуміла напряму вийти на Євро-2024.

Зігравши внічию з чинними чемпіонами Європи, збірна України з 14 очками посіла підсумкове третє місце у групі C, поступившись Італії за результатами особистих зустрічей. Тепер команда Реброва побореться в плейоф за право потрапити на ЧЄ.

Своїх суперників у плейоф "синьо-жовті" дізнаються під час жеребкування у четвер, 23 листопада. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

Читайте також:

"Пограбування": реакція соцмереж на непризначений пенальті в матчі Україна – Італія (відео)

Збірна України у плейоф відбору на Євро-2024: хто потенційні суперники "синьо-жовтих" і коли матчі

"Чистий пенальті": Ребров висловився про нічию України проти Італії та скандальний епізод з Мудриком