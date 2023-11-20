Керманич збірної Італії спробував виправдатись за привітання "Зеніта" з перемогою в чемпіонаті Росії

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті відповів на запитання, чому він привітав пітерський "Зеніт" з виграшем чемпіонату Росії на тлі повномасштабної війни, яку РФ продовжує вести проти України.

На пресконференції перед матчем останнього 10-го туру відбору на Євро-2024 проти української збірної 64-річний італійський фахівець заявив, що не бачить нічого поганого у своєму вчинку.

На думку Спаллетті, "некоректно прив'язувати спортивні події до конфліктів". Керманич "Скуадри Адзурри" також запевнив, що виступає проти будь-якого конфлікту та війни.

"По-перше, в тій команді я тренував багатьох футболістів і працював з багатьма тренерами. Крім того, було 5 співробітників, з якими я працював у цій команді. На той час Олексій Міллер також очолював клуб. Я отримав привітання з перемогою у своєму чемпіонаті й думаю, що мав право зробити те ж саме, привітавши їх з перемогою в їхньому чемпіонаті.

Мені здається, що трішки некоректно прив'язувати спортивні події, спортивну діяльність до конфліктів, з якими я категорично не згодний. Я проти будь-якого конфлікту та війни взагалі. Ми, італійці, зокрема збірна Італії, дуже близькі до тих людей, які страждають.

Я і всі ми думаємо про людей, які хочуть жити в мирі, про дітей, яких немає. Хочу зазначити, що ми дуже сподіваємось, що цей конфлікт якнайшвидше закінчиться. Ми близькі до всіх людей, які зазнають страждань. Я також повинен згадати про людей, які постраждали від повені в Тоскані", – сказав Спаллетті.

У травні цього року Спаллетті, який тоді ще був головним тренером "Наполі", записав відеозвернення до "Зеніта", який очолював від 2009 до 2014 року. Коуч заявив про схожість життєвих принципів неаполітанського та санкт-петербурзького клубів, зізнавшись у любові до команди з країни-терористки.

Поєдинок Україна – Італія відбудеться у понеділок, 20 листопада, на стадіоні "БайАрена" в німецькому Леверкузені. Початок гри – о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Італія доступна на нашому сайті.

Підопічним Сергія Реброва необхідно перемагати чинних чемпіонів Європи з будь-яким рахунком, щоб отримати пряму путівку на Євро-2024. А ось команді Лучано Спаллетті для потрапляння на ЧЄ буде достатньо й нічиєї у поєдинку з українцями.

Раніше повідомлялося, що збірна України гарантувала собі місце у стикових матчах за вихід на Євро-2024. "Синьо-жовті" зіграють у плейоф в разі поразки або нічиєї в поєдинку проти Італії.

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