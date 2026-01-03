Керманича збірної України з футзалу номінували на звання найкращого тренера світу

Олександр Косенко / Фото: ФІФА

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко увійшов до списку претендентів на нагороду найкращому керманичу національних команд світу за підсумками 2025 року за версією порталу FutsalPlanet.

FutsalPlanet включив 55-річного українського фахівця до числа номінантів щорічної премії Jako Futsal Awards.

Крім Косенка, на престижну нагороду претендують головні тренери збірних Аргентини, Польщі та Марокко.

Переможця серед найкращих тренерів національних команд 2025 року за версією FutsalPlanet оголосять у середу, 7 січня.

2025 року збірна України з футзалу провела сім матчів: здобула п'ять перемог, один раз зіграла внічию та зазнала однієї поразки.

"Синьо-жовті" завершили відбір до Євро-2026 з максимальним показником набраних очок. Команда Косенка виграла шість матчів з шести із загальною різницею забитих і пропущених м'ячів 37:5.

У підсумковій турнірній таблиці своєї групи збірна України (18 очок) випередила Румунію (9), Німеччину (9) та Кіпр (0).

Від 21 січня до 7 лютого 2026 року збірна України з футзалу зіграє у фінальному турнірі Євро-2026, де на груповому етапі позмагається з Литвою, Чехією та Вірменією.

Нагадаємо, збірна України є чинним бронзовим призером чемпіонату світу з футзалу. На останньому чемпіонаті Європи наша команда посіла четверте місце.