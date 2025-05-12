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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Керуватиме командою на Клубному чемпіонаті світу: названо ім'я наступного тренера "Реала"

Хабі Алонсо невдовзі замінить Карло Анчелотті на посаді керманича "вершкових".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Іспанський фахівець Хабі Алонсо, відхід якого з посади головного тренера нещодавно анонсував леверкузенський "Баєр", очолить мадридський "Реал".

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X.

За його інформацією, 43-річний іспанець уже підписав з мадридським клубом контракт, розрахований до 2028 року.

Алонсо керуватиме "Реалом" уже на Клубному чемпіонаті світу-2025, який відбудеться від 15 червня до 13 липня у США.

На посаді керманича "вершкових" Алонсо найближчим часом замінить Карло Анчелотті.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті залишить "Королівський клуб" після матчу заключного туру Ла Ліги з "Реалом Сосьєдад".

Нагадаємо, 11 травня "Реал" програв "Барселоні" (3:4) в матчі Ла Ліги та фактично втратив шанси на чемпіонство. За три тури до кінця відставання мадридців від каталонців складає 7 балів.

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