Кейн отримав травму: "Баварія" уникла поразки в матчі Бундесліги з дортмундською "Боруссією" (відео)

Дортмундська "Боруссія" зіграла внічию з "Баварією" в домашньому матчі 12-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді завершився з рахунком 1:1 .

"Джмелі" відкрили рахунок на 27-й хвилині зустрічі – після ефектного сольного проходу забив Джеймі Байно-Гіттенс.

Невдовзі травму отримав головний бомбардир мюнхенського клубу Гаррі Кейн. На 33-й хвилині він був вимушено замінений на Томаса Мюллера.

Підопічні Венсана Компані намагалися врятуватися від поразки і таки досягнули бажаного на 85-й хвилині, коли голом відзначився Джамал Мусіала.

Огляд матчу "Боруссія" Дортмунд – "Баварія"

Після цього матчу "Баварія" (30 очок) продовжує очолювати Бундеслігу та залишається єдиним клубом, який ще не програвав у поточному розіграші німецького чемпіонату. Дортмундська "Боруссія" (20 балів) перебуває на п'ятій позиції.

У наступному турі Бундесліги мюнхенці приймуть "Гайденгайм", а "джмелі" завітають у гості до "Боруссії" Менхенгладбах. Обидва поєдинки відбудуться 7 грудня.

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