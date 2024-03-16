Кейн знову забив: "Баварія" в матчі з 7 голами рознесла найгіршу команду Бундесліги (відео)

Мюнхенці скоротити відставання від "Баєра" до 7 очок.

"Баварія" здобула розгромну перемогу над "Дармштадтом" у виїзному матчі 26-го туру німецької Бундесліги – 2:5 .

Чинні чемпіони Німеччини пропустили першими – на 28-й хвилині господарів поля вивів уперед Тім Скарке.

Проте підопічні Томаса Тухеля ще до перерви не лише відігралися, а й повели в рахунку. На 36-й хвилині Джамал Мусіала забив після передачі Гаррі Кейна.

А в компенсований час Кейн відзначився своїм 31-м голом цього сезону Бундесліги. Також в активі англійського форварда 7 асистів. Гаррі впевнено очолює перегони бомбардирів чемпіонату Німеччини – у його найближчого переслідувача, нападника "Штутгарта" Серу Гірассі, 21 гол.

У другому таймі мюнхенці ще тричі вразили ворота суперника. На 64-й хвилині дубль оформив Мусіала, після чого він же на 74-й хвилині асистував Сержу Гнабрі, а на 90+3-й хвилині точного удару завдав Матіс Тель.

Останнє слово в цьому поєдинку було за господарями. На 90+5-й хвилині остаточний рахунок гри встановив нападник "Дармштадта" Оскар Вільгельмссон.

Огляд матчу "Дармштадт" – "Баварія"

Перемога дозволила мюнхенцям (60 очок) скоротити відставання від лідера чемпіонату "Баєра" до 7 балів. Однак леверкузенський клуб зіграв на один матч менше. "Дармштадт" (13 пунктів) замикає турнірну таблицю.

У наступному турі чемпіонату Німеччини, після міжнародної паузи, "Баварія" 30 березня прийме дортмундську "Боруссію", а "Дармштадт" днем пізніше на виїзді зіграє проти "Бохума".

Нагадаємо, напередодні "Баварія" дізналася свого суперника в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Мюнхенський гранд позмагається з лондонським "Арсеналом" українця Олександра Зінченка.

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