Хамрун Спартанс – Динамо: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

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У вівторок, 22 липня, київське "Динамо" розпочне виступи у єврокубковому сезоні-2025/26. У першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "біло-сині" протистоятимуть мальтійському клубу "Хамрун Спартанс".

Поєдинок відбудеться на Мальті. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

"Динамо" напряму потрапило до 2-го раунду відбору ЛЧ як чемпіон України. "Хамрун Спартанс" є 11-разовим чемпіоном Мальти і в першому кваліфай-раунді пройшов литовський "Жальгіріс" – 0:2, 2:0 та 11:10 у серії пенальті.

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Де дивитися матч Хамрун Спартанс – Динамо

Матч "Хамрун Спартанс" – "Динамо" у прямому ефірі покаже телеканалі "2+2", який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Ставки букмекерів на матч Хамрун Спартанс – Динамо

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають "Динамо". На перемогу чемпіона України можна поставити з коефіцієнтом 1,54. Нічия – 4,30. Виграш "Хамрун Спартанс" – 5,70.

На вихід підопічних Олександра Шовковського до наступної стадії приймаються ставки з коефіцієнтом 1,11. Підсумковий успіх команди з Мальти – 5,80.

Поєдинок-відповідь буде номінально домашнім для "біло-синіх" і відбудеться 29 липня в польському Любліні (початок – о 21:00 за київським часом).

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Переможець двоматчевого протистояння вийде до 3-го раунду відбору Ліги чемпіонів, де зустрінеться з переможцем пари "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) – "Пафос" (Кіпр).

Той, хто програє, продовжить виступи у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи, де позмагається з переможеним пари "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) – "Пафос" (Кіпр).

Раніше повідомлялося, що "Динамо" презентувало нову форму на сезон-2025/26.